إحباط عملية سطو مسلح على بنك في تركيا

نجحت قوات الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، في إحباط عملية سطو مسلح على أحد البنوك.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن قوات الأمن أحبطت محاولة سطو مسلح نفذها أحد الأشخاص ضد بنك في ولاية أنطاليا، جنوب غربي البلاد.

وأضافت الوكالة أن فرق مديرية أمن أنطاليا تمكن من إقناع منفذ عملية السطو، بالعدول عن محاولته.

وأشارت إلى أن مساعد مدير أمن أنطاليا سنان دمير، دخل مبنى البنك، وتحدث مع المتهم ونجح في إقناعه وثنيه عن محاولته.

وتم توقيف المتهم بعد إحباط محاولته، والذي قام بإخراج العاملين في البنك إلى خارج المبنى، محاولا الاستيلاء على أموال البنك.