إدارة الرئيس التركي: أردوغان يبحث مع بوتين ليبيا وسوريا

أعلنت إدارة الرئيس التركي أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى حوارا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول الأوضاع في ليبيا وسوريا.

وقالت الإدارة في بيان "أجرى رئيسنا محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وناقشا الوضع في ليبيا وسوريا وكذلك العلاقات الثنائية والمشكلات الإقليمية".

وتوقفت العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا، عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمنتجع سوتشي الروسي، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا