وزيرة نمساوية سابقة تدعو الناتو لعدم معاداة روسيا

قالت وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كنايسل، اليوم الثلاثاء، إن الناتو بحاجة إلى وقف معاداة روسيا وتشويه صورة البلاد.

فيينا - سبوتنيك . وقالت كنايسل في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن الوقت قد حان لحلف الناتو لقبول المقترحات المقدمة من الجانب الروسي، وعدد من الطلبات، ويحتاج إلى التوقف عن معاداة روسيا وتشويه صورتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بسوريا أو جنوب شرقي أوروبا".

وفي معرض تعليقها على الموقف في الحلف، ككل، وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول "الموت السريري" للحلف، أكدت وزيرة خارجية النمسا السابقة أن قضية الحاجة إلى المنظمة قد أثيرت لسنوات عديدة.

وأضافت: "تلبي التحالفات مصالح حقبة معينة، وعندما تختفي، يطرح السؤال حول الحاجة إلى المنظمة، وأعتقد أن هذه الأسئلة تطرح في الناتو لسنوات عديدة، وإذا عدنا إلى حقبة 2002-2003، بداية الحرب في العراق، كان الناتو قبل ذلك بفترة وجيزة على وشك الانهيار. هناك الكثير من التشققات في حلف الناتو، والتي تعمقت أكثر. والقضية الآن لا تتعلق بتركيا فحسب".