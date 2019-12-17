ترامب عن عزله: الشعب بدأ يفهم "احتيال" الديمقراطيين الصارخ

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن قضية "عزله"، إن الشعب بدأ يفهم "احتيال" الديمقراطيين الصارخ في تلك القضية.

قال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "نتائج استطلاعات الرأي بشأن قضية العزل، تظهر تراجع التأييد لها مثل الصخرة التي تنزلق".

وتابع قائلا "الآن، بدأ الشعب يفهم بشكل أفضل، ما يدور حولهم من احتيال الديمقراطيين الصارخ".

يذكر أنه قد يصبح دونالد ترامب هذا الأسبوع على الأرجح ثالث رئيس أمريكي يتعرض للمساءل ة عندما يصوت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على اتهامات له بسبب سعيه للضغط على أوكرانيا من أجل التحقيق مع منافسه السياسي المحتمل جو بايدن.

ستحدد اللجنة المعنية بالقواعد في مجلس النواب الأمريكي مسائل منها مدة النقاش وموعد إجراء التصويت على المساءلة، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر / كانون الأول.

بينما سيصوت مجلس النواب يوم الأربعاء 18 ديسمبر كانون الأول، على مساءلة ترامب من أجل عزله.

كما قد يواجه ترامب محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان يتعين إدانته وعزله. ويتوقع ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أن تبدأ المحاكمة في أوائل يناير/ كانون الثاني 2020.

ويسيطر على مجلس الشيوخ رفاق ترامب الجمهوريون الذين يدافعون عنه بشدة. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 100، ولن تتم إدانة ترامب إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل عبر التصويت.

وبذلك تتطلب إدانة ترامب تأييد 20 من إجمالي 53 عضوا جمهوريا بالمجلس.

وسيرأس رئيس المحكمة الأمريكية العليا جون روبرتس محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ والتي سيقدم خلالها الأعضاء الديمقراطيون الممثلون لمجلس النواب قضيتهم ضد ترامب.

وسيرد فريق ترامب القانوني على الاتهامات في حضور أعضاء مجلس الشيوخ بصفتهم محلفين.

وربما تتضمن المحاكمة شهادات من شهود وجدول محاكمة مرهقا قد يمتد لستة أيام أسبوعيا ولمدة تصل إلى ستة أسابيع.

Impeachment Poll numbers are starting to drop like a rock now that people are understanding better what this whole Democrat Scam is all about! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2019

​حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على التحرك سريعا لو كانوا يعتزمون مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية.

وكتب ترامب على تويتر "إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن، بسرعة، حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة للعمل".