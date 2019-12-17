عمران خان يشكر أردوغان لاستضافة تركيا أكبر عدد لاجئين بالعالم

شكر رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لاستضافة تركيا أكبر عدد لاجئين في العالم.

وفي كلمة ألقاها خان، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في المنتدى العالمي للاجئين، بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، وجه الشكر للرئيس التركي على استضافة بلاده أكبر عدد لاجئين في العالم