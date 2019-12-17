روسيا تأمل اعتماد مجلس الأمن قرارها بشأن إيصال المساعدات إلى سوريا

أعرب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن يعتمد مجلس الأمن قرارا روسيا بشأن المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا في 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نبينزيا للصحفيين: "آمل أن نكون في التاسع عشر، في اليوم الذي ينتهي فيه القرار السابق، قادرين على اعتماد هذا القرار البسيط والواضح والمحدد".

ويفترض مشروع القرار تقليص عدد المعابر لتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا من أربعة إلى اثنين.

وقد أعدت روسيا مشروع قرار بديلاً في حال عدم تمديد القرار القديم. ووفقا لما ذكر نيبنزيا فإنه يأخذ بعين الاعتبار الحقائق الجديدة في سوريا. وينطوي المشروع على ترك نقطتي عبور عبر الحدود من بين أربعة معابر. ويقترح إغلاق المعابر على الحدود السورية مع الأردن ومع العراق، والإبقاء على معابر باب السلام، وباب الهوى على الحدود مع تركيا.

هذا ويشار إلى أن العمل بنظام التسليم المبسط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى سوريا من الدول المجاورة عبر الخطوط الأمامية والمعابر الحدودية، قد بدأ منذ تموز/ يوليو 2014. وقد أنشئت هذه الآلية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2165 ومدّدت سنويا. وتهتم ألمانيا وبلجيكا والكويت بتمديد نظام إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة سنة أخرى.