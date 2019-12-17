اشتباكات في مظاهرات اليوم أدت إلى توقيف 13 شخصا في باريس

أوقفت الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء 13 شخصا في العاصمة باريس بعد اندلاع مواجهات محدودة بين الشرطة والمتظاهرين الرافضين لمشروع تعديل قانون التقاعد.

باريس - سبوتنيك. وقالت قناة "بي.اف.ام" الفرنسية إن "الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في ساحة الأمة في باريس بعد اشتباكات أدت لتوقيف 13 شخصا".

وشهدت فرنسا اليوم مظاهرات في كافة المدن بعد أن دعت النقابات العمالية للتحرك ضد مشروع تعديل قانون التقاعد الذي تنوي حكومة الرئيس ماكرون إقراره قريبا.

من جهته صرح رئيس الوزراء إدوار فيليب قائلاً إن حكومته مصممة على المضي قدماً بمشروع التعديل.

وتشهد فرنسا منذ الخامس من ديسمبر إضرابا مفتوحاً دعت إليه النقابات في قطاع النقل العام، ومنذ 13 يوماً تعيش العاصمة باريس شللا شبه تام بسبب توقف وسائل النقل العام عن تأدية مهامها.