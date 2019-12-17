"كهرباء فرنسا": مضربون تعمدوا قطع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل

أعلنت شركة "أر.تي.إيه" المسؤولة عن تشغيل شبكة الكهرباء في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن بعض موظفيها تعمدوا قطع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل في كل أنحاء فرنسا في إطار احتجاجات عامة على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون تعديل نظام التقاعد.

وقالت الشركة إنها ستتخذ إجراءات تأديبية بعد قطع الكهرباء عن منطقة جرندة ومدن نانت وليون وأورليان، حسب "رويترز".

وأضافت أن "الشركة تدين بشدة أعمال التخريب التي جرت في شبكة الكهرباء مما أدى إلى انقطاع الكهرباء".

وعندما سألت وسائل الإعلام الفرنسية فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام لعمال فرنسا في وقت سابق عن انقطاع الكهرباء قال إن أعضاء اتحاده لم يتعمدوا قطع الكهرباء عن المنازل ولكنهم ربما يستهدفون أحيانا المباني العامة والشركات الكبيرة.

وبدأ الإضراب المفتوح، في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، حيث نُظّمت تظاهرات في كافة أنحاء البلاد وصل عدد المشاركين فيها لقرابة المليون متظاهر.