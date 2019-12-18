مبعوث أمريكي يزور الصين لبحث قضية كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن أكبر مفاوضي الولايات المتحدة، والممثل الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيجين، سيزور الصين يومي 19 و 20 من الشهر الجاري، لبحث كوريا الشمالية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "بعد زيارته إلى سيول وطوكيو في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر/ كانون الأول، سيغادر الممثل الخاص بيجين إلى بكين يومي 19 و20 ديسمبر لعقد لقاءات مع مسؤولين في جمهورية الصين الشعبية لمناقشة الحاجة إلى الحفاظ على الوحدة الدولية فيما يتعلق بملف كوريا الشمالية".

وأعدت موسكو وبكين مشروع قرار في الأمم المتحدة، تقترحان من خلاله تخفيف بعض العقوبات حيال كوريا الشمالية من أجل تحسين الوضع الإنساني في البلاد واستئناف المحادثات السداسية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية ظلتا في حالة "لا حرب ولا سلام" بعد التوقيع على اتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب الكورية.

يذكر أن المفاوضات السداسية الدولية حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية كانت قد جرت في بكين في الفترة بين أعوام 2003 و2009 بحضور دبلوماسيين رفعي المستوى من روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والكوريتين الشمالية والجنوبية.

إلا أنه لم يتمكن المشاركون في هذه المفاوضات من التوصل إلى الهدف المنشود وهو وقف الأعمال التي تقوم بها كوريا الشمالية في المجال النووي.