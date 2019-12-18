سيئول وواشنطن تعقدان جولة خامسة من مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع

تواصل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، جولة خامسة من مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع، إلا أن فرص التوصل إلى اتفاق بين الجانبين تبدو منخفضة حيث يظلان متباعدين بخصوص المبلغ الذي يجب أن تدفعه سيئول.

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن كبير المفاوضين الكوريين الجنوبيين، جونغ أون-بو، سيجتمع مع نظيره الأمريكي جيمس ديهارت في الساعة العاشرة صباح اليوم في سيئول لمواصلة المفاوضات التي تستمر يومين، حول تجديد اتفاقية التدابير الخاصة (SMA) لتقاسم تكاليف الدفاع.

ومن المحتمل أن تكون مفاوضات هذا الأسبوع هي الجولة الأخيرة من المفاوضات قبل انتهاء اتفاقية التدابير الخاصة الحالية في 31 ديسمبر/ كانون الأول.

ومع ذلك، هناك احتمالات منخفضة في أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق قبل نهاية العام، حيث يظلان متباعدين بشأن المبلغ الذي ينبغي أن تدفعه سيئول لتمركز القوات الأمريكية التي يبلغ قوامها 28 ألف و500 جندي، في كوريا الجنوبية، بحسب الوكالة الكورية الجنوبية.

وتطلب واشنطن زيادة مساهمة كوريا الجنوبية بخمسة أضعاف إلى حوالي 5 مليارات دولار. وبموجب اتفاقية التدابير الخاصة الحالية، وافقت كوريا الجنوبية على دفع نحو 870 مليون دولار.

كما تطلب أيضا إضافة فقرة جديدة في الاتفاقية تلزم كوريا الجنوبية بتغطية النفقات المتعلقة بالتدريبات العسكرية المشتركة ودعم عائلات جنود القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

من جانبها تصر سيئول على أن المفاوضات يجب أن تستمر في إطار اتفاقية التدابير الخاصة.