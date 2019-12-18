روسيا تؤكد أهمية حصول إيران على حقوقها ضمن الاتفاق النووي والتزام باقي الأطراف به

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، أهمية إعطاء إيران حقوقها المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي الموقع مع القوى الدولية في عام 2015، مؤكدا ضرورة التزام باقي الأطراف بذلك الاتفاق.

طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية، عن باتروشيف، خلال لقائه بأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في طهران، على هامش مؤتمر "حوار الأمن الإقليمي"، أنه "وصف الاتفاق النووي بأنه اتفاق دولي يجب على الجميع تنفيذه"، موضحا أن "حصول إيران على كامل حقوقها من الاتفاق النووي وتنفيذ الأطراف الأخرى لهذا الاتفاق بشكل دقيق أمران ضروريان للغاية وغير قابلان للمماطلة، وذلك من أجل صون هذا الاتفاق".

من جانبه، قال شمخاني، بحسب الوكالة "إذا استمر خرق الاتفاق النووي من قبل أوروبا، فإننا سوف نتخذ الخطوات اللاحقة في إطار قرار تقليص التزاماتنا النووية، وذلك من أجل خلق توازن فيما يتعلق بالتعهدات بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثامن من أيار/ مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، الموقع مع قوى دولية من بينها روسيا، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضدها.

واستهدفت الإدارة الأمريكية عبر العقوبات تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته، فيما ردت طهران على هذه الخطوة بتقليص تعهداتها بالاتفاق النووي الإيراني، مؤكدة رفع القيود عن أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي لديها.