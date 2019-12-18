طفلة بريطانية تتفوق في اختبار الذكاء على آينشتاين وهوكينغ

سجلت فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات من مدينة برمنغهام البريطانية أعلى معدل في اختبار الذكاء لتتفوق بذلك على أشهر العلماء.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية اجتازت فريا مانغوترا، البالغة من العمر 10 أعوام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اختبار الذكاء الذي تقدمه جمعية "منسا" الدولية والذي يتضمن اختبار مهارات التفكير المنطقي وحصلت على 162 نقطة لتسجل بذلك أعلى بنقطتين من عالمي الفيزياء ألبرت أينشتاين وستيفن هوكينغ اللذان سجلا معدل ذكاء 160 نقطة.

من جانبه أعرب والد الفتاة، الطبيب النفسي كولديب كومار عن فخره بابنته وقال: "منذ الطفولة لاحظت أن ابنتي تستوعب المعلومات بسرعة كبيرة، ويكفيها أن تقرأ كتابا مرة واحدة للتذكر كل المعلومات".

وبحسب الصحيفة، حصلت فريا على الحزام الأسود في رياضة التايكوندو، وتحب قراءة القصص والمسرح والشطرنج، كما أنها مولعة بالسباحة والرقص وأفلام البوليوود.

وحصلت فريا على منحة دراسية في مدرسة الملك إدوارد السادس للبنات، بعد اجتيازها امتحان القبول.