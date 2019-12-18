باتروشيف: واشنطن ليس لديها خطط واضحة للانسحاب من أفغانستان

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، إن واشنطن ليست لديها خطط واضحة للانسحاب من أفغانستان.

طهران - سبوتنيك. وأضاف باتروشيف، إن الوجود الأمريكي في أفغانستان، يمثل سببا في زيادة عدم استقرارها.

وتابع، سكرتير مجلس الأمن الروسي، خلال مؤتمر "حوار الأمن الإقليمي" في العاصمة الإيرانية طهران: "ليست لدى الولايات المتحدة الأمريكية خطط واضحة للانسحاب من أفغانستان".

واستطرد: "بعد ما يقرب من 18 سنة من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان، ازداد عدم الاستقرار وانعدام الأمن في هذا البلد".

وقال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن بلاده ترغب في تحقيق سلام دائم ووقف إطلاق النار مع حركة طالبان.