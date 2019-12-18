ميركل وإليزابيث على رأس قائمة "المظلومين" في بريطانيا

جاءت نتائج استفتاء حديث لمجلة "ميرور" البريطانية مفاجئة بأن راشيل ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، أكثر شخصية مظلومة، إذ احتلت رأس قائمة المتعرضين لمعاملة غير منصفة خلال عام 2019.

وجاء في الاستفتاء أن دوقة ساسيكس راشيل ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، أكثر شخصية مظلومة، إذ احتلت رأس القائمة.

وشارك في الاستفتاء أكثر من 2000 مشارك، ويرى 50% منهم أن ماركل عانت منذ زواجها في 2018 من الإعلام الذي يحصي حركاتها وسكناتها طوال اليوم، ما دفع الزوجان لاختيار "لوس أنجليس" للاحتفال برأس السنة.

وقالت المجلة البريطانية إن ميغان البالغة من العمر 37 عامًا تعرضت للنقد منذ زواجها الملكي بدءًا من لون طلاء الأظافر وحتى الطريقة التي حملت بها طفلها.

واعترفت ميغان نفسها بمدى صعوبة حياتها منذ انضمامها إلى العائلة المالكة.

وفي الاستفتاء كذلك جاء في المرتبة الثانية في القائمة الممثل "انتوني ماكبارتلين"، بينما جاء في المرتبة الثالثة الملكة إليزابيث، بسبب فضيحة اندرو، ومطالبتها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحل البرلمان البريطاني، على أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السويدية المدافعة عن البيئة غريتا تونبرغ، والتي تعرضت لهجوم كبير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب جهودها لحماية الكوكب وزيادة الوعي حول تغير المناخ.

وجاءت في المرتبة الرابعة، بينما جاءت إليسكاندرا هوليود، زوجة الطاهي بول جون هوليود، في المرتبة الخامسة والأخيرة.