السفارة الروسية في طوكيو تمتنع عن التعليق على احتجاز سفن صيد يابانية

موسكو- سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية في هذا الصدد "لن نعلق على هذه القضية، لأن احتجاز هذه السفن تم من قبل جهاز حرس الحدود. ولذلك عليكم الاتصال بجهاز حرس الحدود الروسي للاستفسار، حيث يخبرونكم بكل شيء بالتفصيل".

إلى ذلك، قال مصدر مقرب من الهيئات الأمنية الروسية لوكالة "سبوتنيك" إن عناصر حرس الحدود الروسي قامت باحتجاز خمس سفن صيد يابانية للتفتيش.

من جانبها أشارت قناة "إن.أيتش.كي" التلفزيونية اليابانية، نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية اليابانية، إلى أن السفن وصلت من محافظة هوكايدو شمالا، واقتاد حرس الحدود هذه السفن إلى إحدى جزر الكوريل.

وفي شباط/ فبراير الماضي، احتجز حرس الحدود الروسي سفينة نيشينو مارو-68، التي كانت تعمل على صيد الكابوريا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا في بحر اليابان ، وثم باصطحابها إلى ميناء ناخودكا. وفي آذار/ مارس، أكدت القنصلية العامة اليابانية في فلاديفوستوك أن السفينة المحتجزة قد أُفرج عنها بعد دفع تعويض مالي عن الضرر الذي حدث.