أردوغان يعلن أن التعاون مع إسرائيل في البحر المتوسط غير مطروح حاليا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن موضوع التعاون مع إسرائيل في البحر المتوسط غير مطروح حاليا.

أنطاكيا - سبوتنيك. قال أردوغان، في تصريحات نقلتها صحيفة "حرييت"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا ستتعاون مع إسرائيل ولبنان ومصر في البحر المتوسط، "لم يطرح موضوع إسرائيل حتى الآن ولا معنى للحديث حول الموضوع لأنه غير مطروح على جدول أعمالنا".

في ذات السياق، قال الرئيس التركي إن بلاده ستزيد عدد الطائرات المسيرة في قاعدتها بقبرص الشمالية، المقامة بهدف حماية السفن التركية في البحر المتوسط.

وقال أردوغان، "سنزيد عدد الطائرات المسيرة في قبرص الشمالية وقد يتغير الوضع حسب الحاجة".