الخارجية الصينية: القيود الأمريكية على تصدير التكنولوجيا المتقدمة لا يمكنها كبح تطور الصين

صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، اليوم الأربعاء، بأن الصين تعارض إساءة استخدام الولايات المتحدة لمفهوم الأمن القومي وضوابط الصادرات فيما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة ولن تكون مثل هذه التدابير قادرة على كبح تطور جمهورية الصين الشعبية.

بكين - سبوتنيك. وقال شوانغ، في إحاطة إعلامية "لقد استرعت انتباهنا تقارير وسائل الإعلام ذات الصلة، تعارض الصين بشدة إساءة استخدام الجانب الأمريكي لمفهوم الأمن القومي وضوابط الصادرات من أجل عرقلة التعاون الطبيعي بين الشركات والدول".

وعبر عن آمله في أن "الولايات المتحدة سوف تبذل جهودا لتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون متبادل المنفعة، وليس العكس".

وشدد على أنه "ليس صحيحا أن نعتقد أن تقييد تصدير التكنولوجيا الجديدة إلى الصين سيصبح عقبة أمام الابتكارات العلمية والتكنولوجية أو سوف يعيق تطور جمهورية الصين الشعبية بطريقة ما، فهم [في الولايات المتحدة] يعتمدون على أنفسهم كثيرا، يجب أن أقول إن كل النجاحات التي حققتها الصين على مدار العقود السبعة الماضية، حققها الشعب الصيني من خلال العمل الجاد والثقة بالنفس".

واختتم قائلا إن القيود لن تخلق أبدا صعوبات لشعب الصين، ولكنها ستصبح حافزا لمزيد من العمل الدؤوب".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن وثيقة ذات الصلة أن الإدارة الأمريكية الحالية تكمل حاليا صياغة مجموعة جديدة من القواعد التي تحد بشكل كبير من تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين. تتعلق القواعد الجديدة، من بين أمور أخرى، بتكنولوجيا الحوسبة الكمومية والطباعة ثلاثية الأبعاد.