ماكرون: لن نتخلى عن مشروع إصلاح قانون التقاعد ومستعدون لإجراء تعديلات عليه

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن استعداده "لإجراء تعديلات في مشروع إصلاح قانون التقاعد لكنه أكد في نفس الوقت تمسكه بالمشروع وتنفيذه ضمن المدة الزمنية المحددة".

باريس - سبوتنيك. وبحسب قناة "بي.اف.ام" الفرنسية نقلاً عن الإيليزيه أكّد ماكرون تمسكه بمشروع إصلاح قانون التقاعد الذي تنوي حكومته إقراره قريبا لكنه أبدى استعداده لإجراء تحسينات على المشروع وذلك غداة تظاهرات دعت إليها النقابات العمالية اعتراضا على المشروع.

وبحسب "بي.اف.ام" أبدى ماكرون ليونةً بشأن "السن التوازني" حيث أشار إلى استعداده لتحسين هذه النقطة.

ويحدد مشروع إصلاح قانون التقاعد السن التوازني عند 64 عاما وهو أمر ترفضه النقابات.