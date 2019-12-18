محلل سياسي: واشنطن تضغط على أنقرة للعودة إلى الحضن الأمريكي

قالت ليلى الرحباني، أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، إن علاقة واشنطن بأنقرة تمر بظروف سيئة ما دفع الأمريكان للاعتراف بمذابح الأرمن ثم رفع الحظر لتزويد قبرص بالأسلحة بهدف تشديد الضغط والحصار على تركيا للعودة إلى الحضن الأمريكي.

وأضافت الرحباني لبرنامج "عالم سبوتنيك" على "راديو سبوتنيك" أنه "ردا على هذا الضغط الأمريكي فإن تركيا تدفع نحو تصعيد الهجوم، بينما من مصلحتها التموضع في الوسط فيما تريد الإبقاء على العلاقات مع واشنطن دون قطعها بالكامل أو الدفع باتجاه التصادم أملا في الاستفادة عبر ملفات أخرى".

وقالت الرحباني إن "واشنطن لا تدفع من ناحيتها إلى حرب بين قبرص اليونانية والتركية لكن تبتغي أن تقدم أنقرة تنازلات بشأن علاقتها بروسيا وحين ذلك سيعود الأمريكان والأتراك إلى سابق عهدهم".

كان الكونغرس الأمريكي قد أقر رفع الحظر المفروض منذ عقود على تزويد قبرص بالأسلحة، في خطوة يراها مراقبون أنها تحدّ لتركيا عبر السعي لتعزيز العلاقات الأمريكية مع الجزيرة المتوسطية.

ووافق مجلس الشيوخ على القرار كبند من ميزانية الدفاع الهائلة التي أقرت بـ86 صوتا مقابل 8 أصوات، بعد أن كانت قد حظيت بموافقة مجلس النواب أيضا. وكانت الولايات المتحدة فرضت حظر تصدير أسلحة إلى الجزيرة بأكملها عام 1987 بهدف منع حصول سباق تسلح فيها وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية التركيةعلى التوصل إلى تسوية سلمية.