برلين تحتضن غدا جولة جديدة من محادثات الغاز الثلاثية الروسية الأوكرانية الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إجراء جولة جديدة من المحادثات الثلاثية حول الغاز بين موسكو وكييف، إذ ستعقد الاجتماعات في برلين برئاسة المفوض الأوروبي المسؤول عن العلاقات بين المؤسسات ماروش شيفوفيتش.

أمستردام - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، "غدا يوم الخميس، ستجري المحادثات الثلاثية حول الغاز مع روسيا وأوكرانيا، وستعقد في ألمانيا. برئاسة ماروش شيفوفيتش."

وأضاف البيان "ستتمحور الجولة الخامسة من المحادثات الثلاثية حول الاتفاق السياسي الذي سيغطي مدة العقد المستقبلي وحجمه وتعريفاته."

وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن العلاقات بين المؤسسات ماروش شيفوفيتش "لقد حان الوقت لأن نرسل رسالة إيجابية إلى كلا من الأسواق والمستهلكين".

وأضاف البيان "سيعقد المفوض شيفوفيتش اجتماعا ثنائيا مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، وذلك قبيل بدء المحادثات الثلاثية".