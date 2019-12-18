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16:02 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

    ظريف: واشنطن تلوح باستخدام "آلية الزناد" رغم مغادرتها الاتفاق النووي

    © AFP 2019 / ATTA KENARE
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    قال وزير الخارجية الإيراني، محمد ظريف، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ألغى منذ فترة طويلة شراكة بلاده في الاتفاق النووي، وذلك في إشارة ضمنية إلى مزاعم الخارجية الأمريكية القاضية بأن واشنطن يحق لها استخدام آلية الزناد الذاتي، نظرا إلى أنها كانت أحد أطراف الاتفاق النووي.

    وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، إن رد ظريف جاء على الاتفاق بين عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تد كروز، ووزير الخارجية مايك بومبيو، الرامي إلى الاستفادة من آلية الزناد الذاتي رغم خروج واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي.

    وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر" قال فيها: "لا تكتفي وزارة الخارجية الأمريكية بأن تتخذ خطوة غير مسبوقة لمعاقبة أولئك الذين يسعون إلى الامتثال لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بل وادعت أن الولايات المتحدة بإمكانها استخدام آلية الزناد الذاتي لأنها كانت واحدة من الشركاء والأطراف في الاتفاق النووي".

    ​كما لفت وزير الخارجية الإيراني، إلى أن واشنطن قد خرجت، من جانب واحد، من الاتفاق النووي وكتب يقول: "خبر عاجل: دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) علق صراحة ومنذ وقت طويل مشاركة أمريكا في الاتفاق النووي. إنه عار".

    ونشر ظريف صورة للمذكرة الرئاسية الأمريكية بتاريخ 8 مايو/ أيار 2018 بعنوان "إلغاء المشاركة الأمريكية في الاتفاق النووي".

    وكان ترامب قد كتب في المذكرة الرئاسية: "على وزارة الخارجية الأمريكية اتخاذ جميع الخطوات المناسبة، بالتشاور مع وزير الخزانة ووزير الطاقة، لإلغاء عضوية الولايات المتحدة ومشاركتها في الاتفاق النووي".

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    الكلمات الدلالية:
    محمد جواد ظريف, الاتفاق النووي
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