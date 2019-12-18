برلين تقيم تأثير العقوبات الأمريكية ضد "التيار الشمالي-2" عقب دخولها حيز التنفيذ

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، اليوم الأربعاء، بأن ألمانيا أخذت علما بقرار مجلس الشيوخ الأميركي بالموافقة على العقوبات المفروضة على "التيار الشمالي-2"، وستقوم الحكومة بتقييم تأثير تلك العقوبات عقب دخولها حيز التنفيذ.

برلين - سبوتنيك . وقال سيبرت، في مؤتمر صحفي: "أخذنا علماً بالقرار، إلا أن موقفنا لم يتغير، نحن لا نقبل فرض عقوبات خارج الحدود الإقليمية".

وردا على سؤال حول الرد الألماني المحتمل على القرار الأميركي، أشار سيبرت، إلى أن عملية تبني القانون ذي الصلة في الولايات المتحدة لم تكتمل بعد. وقال: "ستقدر الحكومة التأثير المحتمل للعقوبات بعد أن يوقع الرئيس (دونالد ترامب) القانون".

واختتم قائلا:

"مناقشة الرد المحتمل في هذه المرحلة ستكون تكهنات".

هذا ووافق مجلس النواب الأمريكي ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون الميزانية الدفاعية لعام 2020 بقيمة 738 مليار دولار، بزيادة 3 في المائة من العام الجاري.

وتتضمن الميزانية أموالاً "لمواجهة روسيا" في مختلف المجالات وفرض عقوبات على "التيار الشمالي-2"، والمساعدة العسكرية لأوكرانيا. وأشار البيان إلى أنه تم رفع حجم حصة المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، بمقدار 1.5 مرة، إلى 300 مليون دولار. والآن الوثيقة تنتظر توقيع الرئيس دونالد ترامب، الذي صرح أنه مستعد بالفعل للتوقيع عليها فورا.