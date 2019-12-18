موسكو تعارض العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد تركيا لشرائها "إس-400"

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعارض فرض عقوبات أمريكية أحادية على تركيا لشرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

موسكو - سبوتنيك . وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "نحن نعارض أي عقوبات لم تجتاز التحقق والتيقن عبر الهياكل ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي فالعقوبات أحادية الجانب، من وجهة نظرنا، غير شرعية، والضغط الذي يمارس على البلدان عبر استخدام آلية العقوبات يتناقض مع قواعد العلاقات الدولية، المسجلة في عدد كبير من الوثائق القانونية الدولية".

وكانت لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي قد اعتمدت، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشروع قانون يفرض عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها منظومات "إس-400"، تتمثل بقيود على بيع الأسلحة الأمريكية لتركيا، وعلى المسؤولين عن توريدات الأسلحة للعملية العسكرية لأنقرة في سوريا.

وكانت وزارة الخارجية التركية، اعتبرت العقوبات الأمريكية بسبب شرائها منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" بمثابة عدم احترام لسيادة تركيا وتضر بالعلاقات التركية الأمريكية.

وكانت قد بدأت عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي تسببت في أزمة بالعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف يوليو/ تموز الماضي. وفي منتصف سبتمبر/ أيلول، اكتملت المرحلة الثانية من تسليم المنظومة.