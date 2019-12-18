مصرع جنديين وإصابة 3 آخرين في انفجار عبوة ناسفة وسط مالي

لقي جنديان مصرعهما في مالي، وأصيب ثلاثة آخرون، في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة "هومبوري" وسط البلاد.

نواكشوط، سبوتنيك. وقال جيش مالي في بيان، اليوم الأربعاء: "لقي جنديان مصرعهما، فيما أصيب 3 آخرون، في تفجير بعبوة ناسفة في هومبوري"، متابعا "هذه الحصيلة هي الأولية".

ويعاني الجيش المالي مؤخرا من هجمات متتالية ينفذها جهاديون مرتبطون بتنظيم "القاعدة" سيطروا على أجزاء من شمال مالي منذ عام 2012، كان أكثرها شراسة هجوم استهدف وحدة متنقلة من الجيش المالي قرب الحدود مع النيجر ونتج عنه مقتل 53 جنديا الشهر الماضي.

ورغم التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة لاتزال الهجمات الجهادية تتواصل، ومؤخرا اتسع نطاقها من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.