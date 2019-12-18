رئيس الأركان الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف بحث مع نظيره الأمريكي الجنرال مارك ميلي الوضع في سوريا وإجراءات منع وقوع حوادث أثناء الأنشطة العسكرية للطرفين.

وقال البيان "تبادل رئيسا الأركان وجهات النظر حول الاستقرار الاستراتيجي والوضع في سوريا ومناطق أخرى، وكذلك التدابير لمنع وقوع حوادث أثناء الأنشطة العسكرية للطرفين".

وفي وقت سابق، قال الجنرال غيراسيموف إن مساعدة الحكومة السورية في محاربة الإرهاب الدولي تبقى إحدى مهام القوات المسلحة الروسية.

وقد أنجزت المرحلة الرئيسية من الحرب على الإرهاب في سوريا. وتتمثل المهمة الرئيسية الآن في حفظ الأمن في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة الإرهابيين.

وتواصل وزارة الدفاع الروسية مساعدتها للحكومة السورية في إعادة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم.

وعبر الجنرال غيراسيموف عن قلق بلده من الظروف الصعبة التي تواجه السوريين في مخيمات اللاجئين الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الجنرال غيراسيموف إلى أن الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية يعيق حل الأزمة السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الأمريكي في السيطرة على حقول نفطية في شمال شرق البلد، مشجعة إنتاج النفط وبيع منتجاته بالطريقة غير الشرعية.