قبل تصويت تاريخي على اتهامه... بيلوسي: ترامب قاد حملة "غير مسبوقة"

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "خالف الدستور وهذه حقيقة لا يخالطها شك".

وأضافت بيلوسي: " ترامب استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكي".

وتابعت: "ترامب شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من التحدي والعرقلة (لعمل الكونغرس) بعد اكتشاف مخالفاته"، حسب "رويترز".

وافتتحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المداولات بشأن التهمتين اللتين يواجههما الرئيس دونالد ترامب في إطار مساءلته، وذلك قبل التصويت عليهما في وقت لاحق اليوم.

وقالت بيلوسي "افتتح بكل أسف المداولات بشأن مساءلة رئيس الولايات المتحدة. وإذا لم نتحرك الآن فسيكون ذلك إهمالا في أداء واجبنا".

وأضافت بيلوسي أن ترامب استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكي وأنه شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من تحدي الكونغرس وعرقلة عمله بعد انكشاف أمر مخالفاته.