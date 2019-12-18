أجبرت على نزع الحجاب في سجن أمريكي فحصلت على 120 ألف دولار... هذه قصتها

حصلت امرأة مسلمة في ولاية مينيسوتا الأمريكية على 120 ألف دولار لتسوية الدعوى، التي تزعم فيها بأنها أٌجبرت على إزالة حجابها في سجن مقاطعة رامزي.

وبحسب صحيفة "الغارديان" مثلت عايدة شايف القاضي مع محاميها في مقر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في مينيابوليس لإعلان التسوية التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي.

وقالت القاضي، 57 عامًا، إن معاملتها في سجن مقاطعة رامزي في أغسطس/ آب 2013 كانت "واحدة من أكثر التجارب المذلة والضارة" في حياتها.

وأضافت "كنت أعلم أنني لا أريد لأي امرأة مسلمة أخرى أن تختبر ما فعلت".

وأصدرت قاضية أمرًا بالقبض على عايدة القاضي بعد أن غابت عن جلسة استماع في المحكمة بشأن مخالفة مرورية أثناء نقل ابنتها إلى المستشفى، حسبما ذكرت صحيفة ستار تريبيون.

وفي دعوى قضائية، أقر القاضي بأن المقاطعة انتهكت حقوقها الدستورية ومارست تمييزًا ضدها بسبب معتقدها الديني.

Legal Jihad - CAIR Victory!



Criminal Aida Shyef Al-Kadi & HAMAS-linked CAIR sued a Minnesota jail for making her remove a sharia Hijab.



CAIR's army of attorneys file lawsuits, as weapons against prisons, police, politicians & anyone working to expose them or stop Sharia. pic.twitter.com/EB5QKx7t3w — Amy Mek (@AmyMek) December 18, 2019

ولدت القاضي ونشأت في أوهايو. وانتقلت إلى مينيسوتا في عام 2005 حتى تتمكن ابنتها من الحصول على رعاية طبية متخصصة.

وقالت إنها عندما سلمت نفسها قيل لها أن تزيل حجابها وعبايتها، أمام سجناء ذكور. وأوضحت أنها عندما اعترضت، نُقلت من المنطقة واقتيدت إلى زنزانة، حيث أزيل حجابها أمام سجين ذكر.

وأضافت أنها وافقت على إزالة الحجاب الخاص بها من أجل صور الحجز بعد أن أخبرت أن الصورة لن يتم عرضها للجمهور. ولكن بعد مرور أشهر، وجدت أنها على موقع ويب.

وبعد التقاط الصورة، أعطاها الضباط ملاءة لاستخدام الحجاب. وفي نهاية المطاف، قيل للقاضي أن تزيل العباءة وترتدي زي السجن، بينما شاهدتها امرأتان. وتقول مقاطعة رامزي إن السجناء من الجنح مثل القاضي "لن يتم مشاهدتهم دون ملابس"، وفقًا لسجلات المحكمة.

Aida Shyef Al-Kadi, a devout 56-year-old Muslim in Minnesota, said she was forced to stand naked in front of female jailers, then forced to remove her hijab for a booking photo, which was later released on the internet. https://t.co/X9RJfTcKsu by @b_stahl. — Mukhtar M. Ibrahim (@mukhtaryare) June 18, 2019

وبموجب التسوية، وضع السجن قواعد محددة حول كيفية استيعاب السجناء مع أغطية الرأس الدينية عند التقاط صور الحجز. ووافقت المقاطعة أيضًا على تدمير جميع النسخ المطبوعة وحذف أي نسخ إلكترونية من صورة حجز القاضي.

وبحسب "الغارديان" لا تتطلب التسوية من المقاطعة الاعتراف بالخطأ.

وقال جيم ماكدونو، رئيس مجلس إدارة مقاطعة رامزي: "نعتقد أن اتفاقية التسوية هذه عادلة وفي صالح جميع سكاننا. تؤكد قيم مقاطعة رامزي أن حقوق جميع معتقداتنا ومعتقداتهم ورفاهيتهم وكرامتهم محمية ومُكرمة في جميع جوانب ما نقوم به".

وأضاف في بيان صدر يوم الثلاثاء، إن "الممارسات المحددة في الاتفاقية لتحسين عملية الحجز لأولئك الذين يرتدون غطاء رأس ديني تعكس هذه القيم بشكل أفضل".

Council on American Islamic Relations announces settlement of lawsuit by Aida Shyef Al-Kadi vs Ramsey County, over being forced to remove her hijab for booking photo that was later posted on mugshot website pic.twitter.com/pApyUxObSX — John Croman (@JohnCroman) December 17, 2019

وفي عام 2014، نقحت المقاطعة سياساتها المتعلقة بالسجن لتشمل عدم إجبار السجينات اللاتي يرتدين الحجاب على خلعه أمام الرجال.