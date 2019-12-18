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22:12 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    ترامب يحيي الرقيبة دانييل هرميلا قائد عمليات القوات الجوية للقوات المسلحة في قاعدة دوفر الجوية أثناء مشاركته مع وزير الخارجية مايك بومبيو في مراسم نقل جثامين أربعة من العسكريين والمواطنين الأمريكيين قُتلوا خلال هجوم وقع مؤخراً في سوريا

    بومبيو: سأتعاون مع إجراءات عزل ترامب بموجب القانون

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، إنه سيتعاون مع إجراءات عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بموجب القانون.

    وأشار بومبيو في مؤتمر صحفي أقامه بوزارة الخارجية الأمريكية، نقلته وكالة "رويترز" إلى أنه سيكون سعيدا بالإدلاء بشهادته، وتقديم أي وثاق بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من أجل عزله في مجلس الشيوخ.

    © REUTERS / TOM BRENNER
    قبل تصويت تاريخي على اتهامه... بيلوسي: ترامب قاد حملة "غير مسبوقة"
    وتابع وزير الخارجية الأمريكي "إذا كانت تلك الطلبات متوافقة مع القانون، سألبيها على الفور".

    وافتتحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قبل قليل جلسة تاريخية لطرح المداولات بشأن التهمتين اللتين يواجههما الرئيس دونالد ترامب في إطار مساءلته من أجل عزله، وذلك قبل التصويت عليهما في وقت لاحق اليوم.

    وقالت بيلوسي: "افتتح بكل أسف المداولات بشأن مساءلة رئيس الولايات المتحدة. وإذا لم نتحرك الآن فسيكون ذلك إهمالا في أداء واجبنا".

    وأضافت بيلوسي أن ترامب استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكي وأنه شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من تحدي الكونغرس وعرقلة عمله بعد انكشاف أمر مخالفاته.

    وبدأ مجلس النواب الأمريكي مداولات، اليوم الأربعاء، قبل تصويت تاريخي على اتهام الرئيس دونالد ترامب بإساءة استغلال سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس، الأمر الذي قد يجعله ثالث رئيس للولايات المتحدة يواجه المساءلة وربما العزل.

    ومن المتوقع أن يشهد تصويت المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون استقطابا على أساس حزبي، مما يسلط الضوء على الانقسام العميق داخل الكونغرس بشأن تصرفات ترامب وعلى الخلاف السياسي الأكبر في البلاد، بحسب "رويترز".

    وقد يصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يواجه المساءلة، وذلك في إجراء غير معتاد للتدقيق في سلطات الرئيس منصوص عليه في الدستور الأمريكي ولا يطبق سوى على المسؤولين التنفيذيين الذين يرتكبون "جرائم وجنحا خطيرة". ولم يُعزل أي رئيس بموجب ذلك الإجراء.

    والتصويت المتوقع بعد ظهر أو مساء اليوم سيفضي إلى محاكمة ترامب الشهر المقبل أمام مجلس الشيوخ، وسيقوم خلالها أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء. ويهيمن على مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين لم يبدوا اهتماما يذكر بعزل الرئيس من منصبه.

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    خطاب ناري غاضب من ترامب إلى بيلوسي
    ويتهم ديمقراطيو مجلس النواب ترامب باستغلال سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن النائب السابق للرئيس والأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة عام 2020. ويواجه ترامب كذلك اتهاما بعرقلة تحقيق الكونغرس في تلك المسألة.

    وألمح الجمهوريون اليوم إلى أنهم يعتزمون فعل ما في وسعهم لوقف إجراءات المساءلة.

    ويؤكد ترامب أنه لم يرتكب أي مخالفة ووصف العملية برمتها أمس الثلاثاء بأنها "زيف كامل". وأرسل خطابا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اتهمها فيه بالانخراط في عملية "انحراف عن العدالة".

    واستنكر الرئيس التحقيق قائلا إنه "محاولة انقلاب" ودفع بأن الديمقراطيين يحاولون تغيير نتائج انتخابات الرئاسة عام 2016 التي هزم فيها الديمقراطية هيلاري كلينتون.

    وكتب ترامب على تويتر صباح اليوم الأربعاء يقول "هل تصدقون أن اليسار المتطرف سيقوم بمساءلتي اليوم، لا تفعلوا شيئا أيها الديمقراطيون، وأنا لم أرتكب أي مخالفة! أمر مروع".

    مع سعي ترامب لفترة ولاية ثانية العام المقبل، قسم تحقيق المساءلة الرأي العام، فأيد أغلب الناخبين الديمقراطيين الإجراء وعارضه الجمهوريون.

    ويقول الجمهوريون إن التصويت بنعم على المساءلة قد يكلف بعض المعتدلين من الديمقراطيين بمجلس النواب مقاعدهم في انتخابات الكونغرس العام المقبل. غير أن العديد من الديمقراطيين الذين يمثلون مناطق أيدت ترامب في انتخابات 2016 قالوا في الأيام الأخيرة إنهم سيصوتون بالتأييد لمساءلته.

    ويتهم الديمقراطيون ترامب بتجميد مساعدات أمنية حجمها نحو 400 مليون دولار لأوكرانيا وعرض على زيلينسكي عقد اجتماع في البيت الأبيض لحمله على أن يعلن التحقيق مع بايدن وابنه هنتر الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخلفه نائبه مايك بنس ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
    © REUTERS / POOL
    في تحرك تاريخي... مجلس النواب الأمريكي يصوت اليوم على مساءلة ترامب
    ويتعلق الاتهام الأول الذي سيواجهه ترامب خلال المساءلة بتعاملاته مع أوكرانيا. ويتصل الثاني بعرقلته عمل الكونغرس عبر توجيه مسؤولي الإدارة ووكالاتها ألا يستجيبوا لأوامر استدعاء من مجلس النواب للشهادة ووثائق متصلة بالمساءلة.

    ولم يحدد مجلس الشيوخ بعد إجراءاته للمحاكمة التي سيشرف عليها رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

    ورفض زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل مقترحات الديمقراطيين لاستدعاء المزيد من المسؤولين بالإدارة للشهادة وقال إنه "ليس هناك فرصة" لعزل ترامب.

    وأمس الثلاثاء قال مكونيل في مجلس الشيوخ إن على أعضاء المجلس القيام بدور القاضي والمحلفين في المحاكمة لكنه قال للصحفيين في وقت لاحق إنه لن يكون "محلفا محايدا".

    وقال "هذه عملية سياسية. لا تتعلق بالقضاء". وتابع "المساءلة قرار سياسي".

    ويتطلب عزل ترامب من منصبه موافقة أغلبية الثلثين من الحضور والتصويت في المجلس الذي يضم مئة عضو مما يعني أنه يتعين على الديمقراطيين إقناع 20 جمهوريا على الأقل بالانضمام إليهم لإنهاء رئاسة ترامب.

    انظر أيضا:

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    ترامب: الديموقراطيون ينتهكون القانون.. لم أخطئ ولن يستطيعوا عزلي
    في تحرك تاريخي... مجلس النواب الأمريكي يصوت اليوم على مساءلة ترامب
    قبل تصويت تاريخي على اتهامه... بيلوسي: ترامب قاد حملة "غير مسبوقة"
    الكلمات الدلالية:
    عزل ترامب, مجلس الشيوخ, الكونغرس الأمريكي, دونالد ترامب, مايك بومبيو
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