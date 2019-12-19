أول تعليق من ترامب على عملية عزله بتصويت الكونغرس

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس على قرار الكونغرس الذي يقر على عزله بموجب المادتين "إعاقة الكونغرس" و "إساءة استخدام السلطة" خلال ولايته الرئاسية.

وقال ترامب خلال مناسبة حضرها في ولاية مشيغان الأمريكية: "كل عضو جمهوري صوت لصالحنا.. لم نخسر صوتا جمهوريا واحدا.. الحزب الجمهوري لم يسبق له أن تمت مواجهته بهذه الطريقة إلا أنه أيضا لم يسبق له أن كان متحدا كما هو حاليا".

وأشار ترامب أن هناك ثلاثة أعضاء ديمقراطيين صوتوا ضد العزل معتبرا ذلك بأنه أمر "لم يسمه به في السابق".

وأكد قائلا: "الديمقراطيون دائما متحدون، فكروا في الأمر: 3 ديمقراطيين انضموا إلى جانبنا".

هذا وجاءت النتائج منقسمة على أساس حزبي، فقد صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة بالديمقراطيين لصالح العزل، بينما صوت الجمهوريون ضد.

ووصف البيت الأبيض نتائج التصويت بـ "إحدى أكثر المشاهد المخزية في تاريخ البلاد ".

ويتهم الرئيس الأمريكي بأنه جمد مساعدة عسكرية لحكومة كييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على فتح تحقيق بشأن قضايا فساد تتعلق بجو بايدن، أبرز منافسيه الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.

وأعلن دونالد ترامب، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة.