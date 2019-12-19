وزير الخارجية الصيني: علاقاتنا بروسيا متينة مثل الصخور

وقال وانغ يي هو، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في 18 ديسمبر/كانون الأول:

الثقة بين الصين وروسيا لا تتزعزع، والعلاقات الثنائية متينة مثل الصخور.

وأكد وزير الخارجية الصيني استعداد بلده لمواصلة التعاون الوثيق مع روسيا.

وعلى سبيل المثال تتعاون الصين وروسيا في حماية الشرعية الدولية. ونوه وزير الخارجية الصيني إلى أن بلاده مستعدة لمواصلة تحمل مسؤولية حفظ السلام والاستقرار الدوليين.

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تقديره لتطور العلاقات الروسية الصينية، وأبدى الاستعداد لمواصلة المحافظة على العلاقات الوثيقة وتعميق التعان الاستراتيجي.

وقال الوزير الروسي إنه ليس بإمكان أحد أن ينسف الثقة الاستراتيجية بين روسيا والصين.