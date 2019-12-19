السفارة السعودية في اليابان تصدر بيانا بشأن وقوع زلزال

أصدرت السفارة السعودية في اليابان، اليوم الخميس، بيانا بشأن زلزال وقع في محافظة أوموري.

وأكدت السفارة في بيان، نقلته صحيفة "عكاظ"، على سلامة المواطنين السعوديين، وعدم تضررهم جراء الزلزال البالغة قوته 5.5 درجة.

وأشارت السفارة إلى أنها تتابع آثار الزلزال، مهيبة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، داعية المواطنين في حال حدوث أي طارئ إلى التواصل مع شؤون السعوديين.

وكان زلزال قد ضرب منطقة قريبة من جزيرة أوكيناوا في اليابان، صباح أمس الأربعاء، وأفاد مركز الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومترا تحت سطح الأرض. ولم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي). كما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية على الفور.