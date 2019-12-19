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15:41 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    أمير قطر: لا تنمية دون سيادة وطنية... ونقدم مساعدات غير مشروطة بأجندات

    © AP Photo / Lai Seng Sin
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    اعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمة له بافتتاح قمة كوالالمبور الإسلامية المصغرة، اليوم الخميس، أن التنمية البشرية في الدول لا يمكن أن تتحقق من دون أن تمتلك هذه الدول سيادة وطنية واستقلالية في القرار.

    القمة الخليجية
    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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    القاهرة – سبوتنيك. وقال الشيخ تميم بن حمد، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، "نجتمع هنا لبحث العلاقة بين التنمية والسيادة، ونؤكد على أن التنمية الوطنية، خاصة تلك التي تأخذ التنمية البشرية بالاعتبار، غير ممكنة من دون سيادة وطنية في دول مالكة لقرارها، ويستحيل الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار في ظروف من التخلف والتبعية الاقتصاديين".

    وأضاف، "دولة قطر جعلت التنمية في مقدمة أولوياتها من خلال استراتيجية التنمية الوطنية 2012/ 2017، واستراتيجية التنمية الثانية 2018/ 2022، لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030".

    وتابع قائلا، "انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية التعاون الدولي في تحقيق التنمية كركيزة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فإن دولة قطر لم تألُ جهداً في الوفاء بالتزاماتها بتقديم المساعدات الإنمائية غير المشروطة بأجندات سياسية للدول النامية، لتمكينها من تنفيذ برامجها التنموية".

    من جهته، أكد ملك ماليزيا عبد الله أحمد شاه، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، على أهمية تعزيز الجهود لصالح الأمة الإسلامية، داعيا إلى إقامة حوار يمكن من التصدي للمفاهيم الخاطئة بحق الإسلام.

    بدوره، رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن أكبر مشكلة تواجه منابر العالم الإسلامي هي النقص في تطبيق القرارات المتخذة، وأن العالم الإسلامي ليس ضعيفا أو بلا حول ولا قوة.

    وشدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، من ناحيته، على أن العالم الإسلامي يواجه تحديات جديدة على المستويات الوطنية والدولية، داعيا إلى تحويل العالم الإسلامي إلى كتلة قوية وكبيرة على الصعيد الدولي.

    وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين ندد، أمس، بانعقاد القمة الإسلامية المصغرة في ماليزيا؛ بمشاركة 5 دول ليس بينها السعودية.

    وأكد العثيمين، أن "منظمة التعاون الإسلامي جامعة لكل المسلمين، وأي عمل إسلامي مشترك، يجب أن يتم في إطار المنظمة".

    وتعقد "قمة كوالالمبور 2019"، خلال الفترة بين 18-21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بمشاركة تركيا وماليزيا وقطر وإندونيسيا وإيران؛ وتتمحور حول "دور التنمية في الوصول إلى السيادة الوطنية".

    ويشارك في القمة، بحسب رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، 450 من القادة والمفكرين والمثقّفين من العالم الإسلامي.

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    أجندات, أمير قطر, قطر
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