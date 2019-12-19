500 جندي إسرائيلي مصاب بالسرطان بسبب التدريب في نهر ملوث

قال إيلان أغوزي أحد أعضاء جمعية "الخفاش" الإسرائيلية، إن عدد الجنود الإسرائيليين المصابين بمرض السرطان وصل إلى 500 جندي، نتيجة تدريبهم في نهر "المقطع".

وبحسب موقع "عكا للشؤون الإسرائيلية"، تمثل جمعية "الخفاش" جنود وحدة الكوماندو البحري المعروفة باسم "شييتت 13".

وكشف أغوزي عن أرقام جديدة في حادثة نهر المقطع (الكيشون) التي تم الكشف عنها عام 2000، والتي تدور أحداثها عن قيام سلاح البحرية بتدريب قواته من وحدة الكوماندو على الغوص في هذا النهر المعروف بتلوثه الكيميائي.

ووفقا لموقع معاريف، فإن الحديث يدور عن نهر الكيشون المعروف عربيا باسم نهر المقطع الذي يجري من منطقة جنين ويصب في حوض البحر المتوسط في خليج حيفا.

وقال أغوزي إن عدد ضحايا جنود الجيش الذين أصيبوا بمرض السرطان نتيجة تلقيهم تدريبات على الغوص في النهر الملوث، وصل إلى 500 جندي مصاب بمرض السرطان، من بينهم 100 جندي قد ماتوا متأثرين بذلك المرض.