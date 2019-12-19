محكمة تركية تقضي بحبس سوريين بتهمة الانتماء لـ"داعش" الإرهابي

قضت محكمة تركية بحبس اثنين من السوريين بتهمة انتمائهما إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبحسب موقع وكالة "الأناضول" التركية قررت محكمة صلح الجزاء في ولاية قيصري، بحبس السوريين اثنين على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة إليهما بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي.

وأشارت الوكالة إلى مصادر أمنية تحدث معها، وابلغتها أن "فرق قوات الدرك نفذت عمليات مداهمة شملت عدة أماكن في قضاء قوجا سنان التابع للولاية لمنع أعمال وأنشطة التنظيم بها".

وأضافت المصادر بأنه "خلال العملية، ضبطت القوات 5 أشخاص يشتبه في انضمامهم للتنظيم، 3 منهم سوريين، والأخيرين عراقيين".

وتتواصل التحقيقات مع العراقيين الاثنين فيما جرى إحالة السوريين الثلاثة إلى المحكمة المذكورة.

وقررت الحكمة حبس اثنين من السوريين على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء لـ"داعش"، فيما أمرت بإخلاء سبيل مشروط للسوري الثالث.