تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية عن أعلى مستوى في أكثر من عامين

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة في العامين الماضيين وفق بيان نشرته وزارة العمل الأمريكية اليوم.

وقالت الوزارة حسب "رويترز" إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 18 ألف طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 234 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر/ كانون الأول.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انخفاض الطلبات إلى 225 ألفا في أحدث أسبوع.

وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 1500 طلب إلى 225 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي، حيث ذكرت الوزارة في بيان سابق أه قد ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى.