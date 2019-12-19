مدينة "التشاؤم" والمشاعر السلبية ترحب بضيوفها بلافتات صفراء وعبارات غريبة

ترحب بلدة بولانكا الفنلندية بالقادمين إليها بعبارات غريبة على لوحات صفراء تدل على رمز التشاؤم الذي توصف به هذه المدينة الصغيرة.

فبحسب موقع "بي بي سي"، تعرف بلدة بولانكا الفنلندية بالأخبار والمشاعر السلبية، حتى أن قاطنيها قرروا التكيف مع ذلك الوضع، حتى أصبحت أشهر البلدات تشاؤما في فنلندا.

ووفقا للموقع، تنتشر لافتات صفراء كبيرة على طرفي الطريق كلما اقترب الزائر من بلدة بولانكا الصغيرة الواقعة وسط فنلندا، وتبدو هذه اللافتات مبهجة إلى أن يقرأ الزائر عبارات مكتوبة عليها مثل: "هل ضللت الطريق؟ إنها بولانكا"، وأخرى مكتوب عليها: "بولانكا تقترب، مازال بالإمكان العودة".

ونقل الموقع عن المدير التنفيذي لرابطة بولانكا للمتشائمين، وهي الجهة المسؤولة عن اللافتات في البلدة: "يحلم البعض كثيرا كل يوم بالاصطدام بتلك اللافتات والتخلص منها".

وتمكنت البلدة من تحويل التشاؤم والسلبية إلى علامة مميزة لها، وأصبحت تستقبل مهرجانا للتشاؤم، وحفلا موسيقا له فضلا عن تدشين متجر على الإنترنت، وجميعها يقدم فكرة التشاؤم بصور مرحة، وتظهر مقاطع فيديو البلدة في أبهى حلل التشاؤم، ويتابع مئات الآلاف تلك الفيديوهات على الإنترنت.

ويقول هاري بيلتولا عمدة البلدة إن بقية الفنلنديين عندما يعرفون مسقط رأسه يتحدثون عن التشاؤم، ويؤكد رايالا قائلا: "يستحضر كثيرون اليوم، التشاؤم عند الحديث عن بولانكا".