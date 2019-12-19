بوتين: عزل ترامب لا يعني انتهاء رئاسته بل استمرار المعركة السياسية الداخلية

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يعني انتهاء رئاسته بل هو استمرار للخلافات السياسية الداخلية .

موسكو - سبوتنيك. قال بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع، رداً على سؤال صحفي حول العلاقات الروسية الأمريكية في الفترة "حتى نهاية رئاسة ترامب": "بالنسبة لاستمرارية حوارنا حتى نهاية رئاسة ترامب، يبدو الأمر كما لو كنت [للصحفي] تشير إلى انتهاء رئاسته".

وأضاف الرئيس بوتين "أنا لست متأكدًا من ذلك – العزل يتطلب تمريره في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون، على حد علمي، بالأغلبية، ومن غير المرجح أن يرغبوا في إقالة ممثل حزبهم من السلطة لأسباب ما، برأيي، مزيفة تماماً".

وأوضح الرئيس الروسي أنه "هذا مجرد استمرار للمعركة السياسية الداخلية، والحزب الذي خسر الانتخابات، الحزب الديمقراطي، يحقق بالفعل نتائج بوسائل أخرى، متهماً ترامب بالتآمر مع روسيا، ثم اتضح أنه لم تكن هناك مؤامرة، وهذا لا يمكن أن يشكل أساس الاتهام، والآن حاكوا مسألة الضغط على أوكرانيا".

وفي الوقت نفسه، شدد بوتين على أن روسيا مهتمة في تطوير والحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة، بغض النظر عن من يتولى السلطة في البيت الأبيض.

وقال الرئيس بوتين في هذا الخصوص: "نحن مع ذلك مهتمون بتطوير والحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة وسنفعل ذلك بغض النظر عمن في البيت الأبيض، ومن الذي يسيطر على مجلسي الكونغرس الأمريكي".

وصوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقالة الرئيس دونالد ترامب، بسبب "إساءة استخدام السلطة" و"إعاقة الكونغرس"، بحسب نتائج التصويت.

وقد انقسمت النتائج على أساس حزبي - صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة بالديمقراطيين لصالح العزل، بينما عارض الجمهوريون، بعد التصويت في مجلس النواب.

ويواجه ترامب رسميا إجراءات العزل بعد الإحالة إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، مع الأخذ بالاعتبار أن الأغلبية الجمهورية في المجلس لا تنوي عزل ترامب.