تسجيل
23:43 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث

    النقابات الفرنسية تعلن عدم التوصل إلى اتفاق حول أنظمة التقاعد والتعبئة تستمر

    © REUTERS / STAFF
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104377/14/1043771456.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/201912191043797087-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1/

    لم يتح اللقاء الذي جمع، اليوم الخميس، الحكومة الفرنسية والشركاء الاجتماعيين، التوصل إلى تسوية حول مشروع إصلاح الأنظمة التقاعدية، وفق ما أعلنت قيادة الكونفدرالية العامة للعمل، فيما اعتبر رئيس الوزراء أن المباحثات أتاحت "تقدما".

    وكان الهدف من اللقاء، الذي انعقد في اليوم الذي دخلت فيه التعبئة أسبوعها الثالث، التوصل إلى مخرج من الأزمة التي شلت إلى حد كبير وسائل النقل العام، ولا سيما في منطقة باريس، منذ 5 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب وكالة "فرانس برس".

    أعضاء النقابة العمالية الفرنسية والعمال المضربون يشاركون في مظاهرات باريس، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2019
    © REUTERS / STAFF
    الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين وسط باريس
    ويحث على التهدئة قطاعا التجارة والسياحة، اللذان يتأثران كثيرا بالتحرك، لا سيما في فترة مهمة خلال موسم الأعياد والإجازات.

    وتتسبب التعبئة بتوتر كبير واختناقات مرورية هائلة، فيما يعبر الكثير من مستخدمي وسائل النقل العام عن شعورهم بالإرهاق من الوضع، ويشعرون بالقلق أيضا بشأن ما إذا كانوا سيتمكنون من السفر بالقطار للانضمام إلى عائلاتهم للاحتفال بعيد الميلاد.

    وأعلن أمين عام الكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز فور خروجه من اللقاء الخميس، "أن "لا شيء ملموسا (...) رئيس الوزراء لم يستمع إلى الشارع".

    وقال إن النقابات المشاركة في الإضراب "طلبا لسحب مشروع إصلاح انظمة التقاعد تدعو إلى يوم جديد (...) من التظاهرات والإضراب العام في 9 يناير/ كانون الثاني".

    من جانبه، أشاد لوران برجيه، أمين عام الكونفدرالية الديموقراطية للعمل، وهي النقابة الأولى في فرنسا، بـ"جو بناء"، ولكنه لفت إلى أن ثمة "بندا صعبا" لا يزال عالقا بشأن "السن التوازني" الذي تريد الحكومة رفعه إلى 64 عاما بدلا من 62 عاما حاليا.

    وتدعم هذه النقابة مبدأ إصلاح الأنظمة التقاعدية غير أنها تعترض على هذا البند الذي يدعو الفرنسيين إلى العمل لفترة أطول.

    وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، إن المباحثات أفضت إلى "تقدم"، مضيفا أنه سيجتمع مجددا مع الشركاء الاجتماعيين "في أول يناير".

    تظاهرات يوم الخميس

    وكان فيليب التقى النقابات وجمعيات أصحاب العمل فرادى الأربعاء، قبل يوم من اللقاء الذي كان معدا له الخميس.

    لكن الوضع ظل متعثرا بعد لقاءات الأربعاء، إذ عنونت صحيفة "لو فيغارو" الخميس: "استمرار حوار الطرشان بين فيليب والنقابات"، وكتبت صحيفة "ليبراسيون": "إصلاح المعاشات التقاعدية متعثر".

    وكان اتحاد النقابات الداعية إلى التخلي عن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد وافق على المضي قدما بتحركات النقابات الخميس المنضوية تحته حتى نهاية ديسمبر.

    وأعلن عن تنظيم مسيرات في العديد من المدن وإن كان يتوقع أن تكون هذه المبادرات المحلية أقل ضخامة من تظاهرات 5 و17 كانون الأول/ديسمبر (على التوالي 806 آلاف و615 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، وفقًا لوزارة الداخلية، في حين قدرت المصادر النيابية أن الأعداد بلغت 1,5 و1,8 مليون). وفي باريس، يُنظم موكب يربط بين محطتي قطار في فترة ما بعد الظهر.

    أجحد المشاركين في المظاهرات احتجاجا على إصلاح أنظمة التقاعد في مرسيليا، فرنسا 5 ديسمبر 2019
    © AFP 2019 / Clement Mahoudeau
    تظاهرات حاشدة في فرنسا مع استمرار إضراب وسائل النقل
    ويعد نظام التقاعد موضوعا حساسا للغاية في فرنسا، إذ يتمسك الفرنسيون بنظام يعرف عنه أنه أحد الأنظمة التي توفر أكبر الحماية للعاملين في العالم.

    ويهدف نظام النقاط الذي تريد الحكومة تطبيقه إلى دمج خطط التقاعد الحالية البالغ عددها 42 خطة، بما في ذلك الأنظمة الخاصة التي تسمح لسائقي القطارات بالتقاعد في وقت مبكر.

    وتعد السلطات بنظام "أكثر عدلا"، في حين يخشى معارضو الإصلاح من النيل من حقوق المتقاعدين، مع تأخير سن التقاعد، وتقليص المعاشات.

    ويعتمد منتقدو المشروع على ضعف شعبية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للخروج منتصرين من الصراع وعلى سياق اجتماعي متوتر منذ بدء تحرك "السترات الصفراء" قبل أكثر من عام، ولكن أيضا على الاستياء الذي تفاقم في المستشفيات وبين الطلاب والشرطيين والمزارعين.

    ووعد "ماكرون" في حملته الانتخابية بتعديل نظام التقاعد، وجعل "تحول" البلاد أساسا لولايته التي تستمر 5 سنوات، لذلك يلعب دورا كبيرا في هذا الصراع، وبدون التحدث مباشرة، نقلت عنه الرئاسة قوله الأربعاء إنه "مستعد" "لتحسين" المشروع.

    وفي اليوم الخامس عشر من الإضراب المفتوح، وعلى الرغم من حدوث تحسن طفيف مرتقب، تستمر معاناة مستخدمي وسائل النقل الباريسية وقطارات شركة السكك الحديد الوطنية التي ستعلن الخميس أي قطارات ستعمل بين 23 و26 ديسمبر.

    وتشغل الشركة الخميس قطارين فائقي السرعة من أصل 5، و4 قطارات إلى المناطق من أصل 10، وقطارا من ضواحي منطقة باريس من أصل 4، وستبقى 6 من خطوط مترو الأنفاق مغلقة.

    على الطرق في منطقة باريس، كانت حركة المرور أقل كثافة مما كانت عليه في الأيام الأخيرة، مع وجود اختناقات مرورية على طول 320 كيلومترا "فقط" صباحا، وفقا لموقع ينشر معلومات عن حركة السير.

    انظر أيضا:

    الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين وسط باريس
    اشتباكات في مظاهرات اليوم أدت إلى توقيف 13 شخصا في باريس
    تظاهرات حاشدة في فرنسا مع استمرار إضراب وسائل النقل
    رئيس وزراء فرنسا: لن نتراجع عن إصلاح نظام أجور التقاعد
    "كهرباء فرنسا": مضربون تعمدوا قطع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل
    الكلمات الدلالية:
    احتجاجات, تظاهرات, أخبار فرنسا اليوم, أخبار فرنسا, إيمانويل ماكرون, باريس, فرنسا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ميلينا فيدان، راقصة من معهد موسكو للرقص، أثناء مشاركتها في مسابقة روسيا الرابعة لفناني الباليه الروسي في المسرح الكبير في موسكو 26 مارس 2019
    الرقص في أجمل اللقطات من "سبوتنيك" لعام 2019
    الحمار يتحدى الفيل... من يفوز؟
    الحمار يتحدى الفيل... من يفوز؟
    إنفوجرافيك - الدول الأكثر نفوذا في 2019
    الدول الأكثر نفوذا في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك