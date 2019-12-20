غينيا بصدد إقرار دستور جديد للبلاد

أعلن الرئيس الغيني، ​ألفا كوندي،​ اليوم الجمعة، أنه سيعرض على مواطنيه مشروع دستور جديد، رغم الاحتجاجات الواسعة على هذه الخطة، والتي أسفرت عن سقوط عشرين قتيلا على الأقل خلال شهرين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئاسة الغينية مشروع ​الدستور​، وقال كوندي في هذا الخصوص: "سيعرض على الناس بشكل واسع، قبل أن يتبناه الشعب الذي يتمتع بالسيادة".

وألمح الرئيس الغيني أنه سيطرح المشروع للتصويت في استفتاء شعبي عام لتقرير مصير البلاد.

وأكد الرئيس الغيني، البالغ 81 عاما والذي انتخب عام 2010 وأعيد انتخابه عام 2015، ما كان يتوقعه الجميع منذ أشهر، لكنه لم يحدد موعد الاستفتاء على هذا النص.