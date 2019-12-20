الدفاع الإيرانية: هدفنا أن نصبح قوة استراتيجية

قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد أمير حاتمي، إن هدف بلاده هو أن تصبح قوة استراتيجية في المجالات الصاروخية والجوية والبحرية.

وذكرت وكالة "فارس"، مساء أمس الخميس، أن العميد حاتمي أكد أن الهدف الإيراني هو أن تحتل موقعا استراتيجيا بوجودها إلى جانب الخليج وبحر عمان، وهو موقع يمكن أن يشكل فرصة أو تهديدا، وهو ما يسمح لإيران باستغلاله جيدا.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع الإيراني ، مساء أمس الخميس، أمام حشد من الطلبة الجامعيين في جامعة العلوم البحرية في نوشهر شمالي إيران.

وحول امتلاك القوة والقدرة معا، أوضح العميد أمير حاتمي أن امتلاك القدرة هو الطريق الوحيد لمواجهة التحدي وتبديله إلى فرصة جيدة، مؤكدا أنه "لو أردنا الحفاظ على استقلالنا فلا بد من امتلاك القدرة، وهدفنا أن نصبح قوة استراتيجية على أن تكون عناصرها الرئيسية، الصاروخية والجوية والبحرية.

وقال العميد حاتمي:

"نحن على ثقة فيما يتعلق بالمجال النفطي، بأنه لن نكون بحاجة إلى الصادرات في العامين المقبلين، وسيتم حل موضوع التعاملات المالية قريبا وأرى المستقبل مشرقا".