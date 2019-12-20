السفير الأمريكي الجديد في موسكو يكشف عن مهمته الرئيسية في روسيا

يعتزم وكيل وزارة الخارجية الأمريكية السابق، جون سوليفان، الذي تم تعيينه لشغل منصب السفير الأمريكي في موسكو، التركيز قبل كل شيء على التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

موسكو - سبوتنيك. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق، يوم الخميس الماضي، على تعيين سوليفان لشغل منصب السفير الأمريكي في موسكو.

وقال الدبلوماسي الأمريكي: "نتوقع من الحكومة الروسية أن تأخذ على محمل الجد التزاماتها بتأمين حماية العالم من الجماعات الإرهابية الخطيرة مثل تنظيم الدولة الإسلامية، وتنظيم القاعدة الإرهابي، وحزب الله اللبناني".

كما أبرز سولفان أولويات أخرى، ضمن قائمة الأنشطة التي سيمارسها بصفته سفيرا في روسيا: "التعاون بين الدولتين في مجال استراتيجية الحد من الأسلحة، وحقوق الأقليات الجنسية، وضمان الأمن في منطقة القطب الشمالي".

يذكر أن جون سوليفان سيخلف في هذا المنصب جون هنتسمان الذي أنهى مهمته في موسكو من قبل. أما سوليفان فقد التحق بوزارة الخارجية في أيار/ مايو 2017، ومنذ ذلك الحين أصبح "الشخص الثاني" في الدبلوماسية الأمريكية. وهو أيضًا الرئيس المشارك لحوار مكافحة الإرهاب عن الجانب الأمريكي. وفي نيسان /أبريل 2018، بعد أن قرر الرئيس الأميركي إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون ، تحمل سولفان مسؤوليات وزير الخارجية لمدة 25 يومًا.

كما سبق ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سوليفان بأنه "دبلوماسي ذو خبرة مهنية عالية"، وأكد أن موسكو ستكون سعيدة للتعاون معه. ومن جانبه أعرب نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، عن أمله في أن يكون سوليفان، الشخص الذي سيلتزم بنهج يساعد في إخراج العلاقات من وضعها الحالي الحرج للغاية.