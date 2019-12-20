احتجاز مواطنة صينية حاولت اقتحام مقر إقامة ترامب

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، جين شوانغ، اليوم الجمعة، أن السلطات الأمريكية احتجزت مواطنة صينية هذا الأسبوع.

بكين - سبوتنيك. وقال شوانغ خلال مؤتمر صحفي: "وفقًا لمعلوماتي الحالية، تلقت البعثة الدبلوماسية الصينية في الولايات المتحدة إشعارًا من الجانب الأمريكي بشأن احتجاز مواطنة صينية في الـ18 من كانون الأول/ ديسمبر. وكانت القنصلية العامة للصين في هيوستن قد أتيحت لها بالفعل الفرصة للاتصال بها".

وأشار، إلى أن الحكومة الصينية تطلب من رعاياها الموجودين في الخارج الالتزام بالقوانين المحلية وعدم الانخراط في أي أنشطة غير قانونية، وتطلب أيضا من الولايات المتحدة احترام الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنة الصينية المحتجزة.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن الامرأة التي تم احتجازها لدخولها إلى مقر إقامة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "مار لاغو" في فلوريدا تبين أنها من رعايا جمهورية الصين الشعبية. وقال ممثل لإدارة شرطة بالم بيتش إن تشينغ ليو البالغة من العمر 56 عاما شوهدت في النادي وطُلب منها المغادرة، مشيراً إلى أن المرأة عادة وبدأت في التقاط الصور الفوتوغرافية، وتم اعتقالها على هذا الأساس.