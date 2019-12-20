الاتحاد الأوروبي يخصص مساعدات إنسانية جديدة لأوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيصه لحزمة إضافية من المساعدات الإنسانية إلى الفئات الضعيفة والمتأثرة بالنزاع القائم في شرق أوكرانيا، تبلغ قيمتها 8 مليون يورو، معربا عن قلقه من الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة.

أمستردام - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، "اليوم أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديمه لمبلغ إضافي، وقدره 8 ملايين يورو، للفئات الضعيفة و المحتاجة في أوكرانيا جراء الصراع الدائر في شرق البلاد".

وأضاف البيان: "يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق الشديد إزاء الوضع الإنساني غير المستقر الذي يعيشه شرق أوكرانيا، لذلك تواصل بروكسل دعوتها إلى تنفيذ اتفاقيات مينسك بشكل كامل".

وقال المفوض المسؤول عن إدارة الأزمات، يانيز ليناريتش: "أكثر من خمس سنوات من الصراع المستمر قد قللت من قدرة الشعب على رعاية احتياجاتهم الأساسية. لذلك تواصل بروكسل تقديم المساعدة لأكثر الناس ضعفا، وسيساعدهم هذا التمويل الجديد على تحمل ظروف الشتاء القاسية".

وتابع البيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية: "من خلال التمويل الجديد، سيقدم الدعم للمدنيين المتضررين من النزاع في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة، وخاصة أولئك الذين يعيشون على طول خط الاتصال، مع التدفئة خلال فصل الشتاء القاسي، وكذلك الحصول على المياه. وسيساعد التمويل على إصلاح مرافق الرعاية الصحية والمدارس التي لحقت بها أضرار خلال الأعمال العدائية، وتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتوفير المعدات الطبية والأدوية".

والجدير بالذكر أنه سيتم تقديم المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي عبر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومع تمويل اليوم يصبح إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة إلى كييف 23 مليون يورو خلال العام 2019.