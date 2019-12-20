طهران تتهم واشنطن بالسعي للتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية ببذل قصارى جهدها للتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية في الفترة السابقة، معتبرة أن هذه المحاولات الأمريكية كانت دون جدوى.

طهران – سبوتنيك. كتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي على "تويتر" اليوم الجمعة: "لقد بذل فريق السياسة الخارجية الأمريكي قصارى جهده دون جدوى للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران من خلال إثارة قضايا ملفقة ليس لها أساس أخلاقي".

وأضاف موسوي "الطريقة التي سعى فريق السياسية الخارجية الأمريكية فيها للتدخل بشؤون بلادنا الداخلية والتي كانت غير مهنية على الإطلاق، لم يسبق لها مثيل في التاريخ الأمريكي"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت مصداقيتها على المستوى الاستراتيجي حيال القضايا العالمية.

US Foreign Policy team, have done their best in vain to intervene in Iran's internal affairs by raising fabricated and baseless issues with cheap literature, self-degrading in a way unprecedented in American history. The US misses an inst. with a strategic view on global issues. — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) December 20, 2019

وكان موسوي قد ندد بالتصريحات التي اعتبرها معادية لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضد طهران.

وقال موسوي في بيان صباح اليوم الجمعة" إن "بومبيو جاء من منظمة جهنمية ومخادعة وتخريبية تمارس التعذيب إلى وزارة الخارجية الأمريكية، ونقل أفكاره الجهنمية إلى المجال الدبلوماسي والذي يعتبر مجالا حضاريا، وأنه ليس في مستوى أي وزير خارجية في العالم وليس له مكانة في هذا المجال".

وكان بومبيو قد شن هجوما جديدا على الحكومة الإيرانية، مشددا على ضرورة أن تغير سلوكها.

وقال بومبيو، في كلمة ألقاها أثناء فعالية مخصصة لوضع حقوق الإنسان في إيران اليوم الجمعة، إن "موجة الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في تشرين الثاني الماضي تعد مؤشرا على أن شعبها ضاق ذرعا بفشل النظام اقتصاديا، وبالنظام الذي يحرمه من الكرامة الإنسانية الأساسية".