نقل زوج ملكة بريطانيا إلى المستشفى

أعلن قصر باكنغهام، اليوم الجمعة، أن الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، دخل مستشفى في لندن "كإجراء احترازي".

وقال القصر في بيان له، إن زوج الملكة إليزابيث الثانية، البالغ من العمر 98 عاما، نقل إلى مستشفى الملك إدوارد السابع للعلاج ومتابعة حالته الصحية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتابع أن دخوله المستشفى جاء كإجراء احترازي، وبناءا على نصيحة من طبيبه الخاص.

وكان الأمير فيليب يقيم في منزل ساندرينغهام، التابع للعائلة الملكية، والواقع في شرق إنجلترا.

وتقاعد "دوق إدنبره"، الأمير فيليب، من الحياة العامة في أغسطس/ آب 2017.

وأمضى عقودا في دعم زوجته الملكة إليزابيث، وحضور فعاليات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة به.

ومنذ تقاعده من واجباته الفردية الرسمية، بدأ في الظهور أمام الجمهور إلى جانب الملكة وأعضاء آخرين من العائلة المالكة في المناسبات والخدمات الكنسية.

وقال قصر باكنغهام في بيانه: "سافر دوق إدنبرة من نورفولك هذا الصباح إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن للمراقبة والعلاج".

ومن المتوقع أن يمكث الدوق في المستشفى لبضعة أيام، ولم يتم نقله بواسطة سيارة إسعاف، وكان دخوله إلى المستشفى مخططا له منذ فترة.