انهيار أطفال في بريطانيا بسبب حشيش مزيف

انهار أكثر من 10 أطفال في مانشستر الكبرى، الواقعة شمال غربي إنجلترا، بعد استنشاقهم بخار زيت حشيشة القنب المزيف، الذي كان يحتوي مخدرا اصطناعيا خطيرا.

وأصدرت السلطات في المدينة تحذيرا، بعد اختبار زجاجات الزيت التي استخدمها الأطفال خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول في عدد من المدارس في بوري وروتشديل وأولدهام، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وكان من المفترض أن تحتوي الزجاجات على زيت حشيشة القنب أو مادة تتراهيدروكانابينول، "THC" الكيميائية، التي تسبب الهلوسة، ولكنها كانت مزيفة وتم بيعها بشكل مضلل، مع احتواء بعضها على مواد مخدرات اصطناعية زائفة (Spice) فتاكة.

وحذر الخبراء من أن تلك المواد قد تخلف آثارا خطيرة على الشباب، وقد تؤدي إلى الوفاة.

ومنذ شهر فبراير/ شباط، وقعت عشرات الحوادث على الأقل في المنطقة، شملت 17 مراهقا.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، اتصلت مدرسة في أولدهام بخدمة الطوارىء بعد إصابة أحد الطلاب بنوبة جراء التدخين، بينما عالج المسعفون عددا من الطلاب في مدرسة أخرى في المنطقة.

كما أنه في شهر نوفمبر، تدهورت صحة مراهق في منطقة روشديل، بعدما أجبر على استنشاق بخار، وفي بوري تمت معالجة 3 طلاب بعد أن شعروا بالإعياء.

وأفادت شرطة مانشستر الكبرى، أنها أوقفت 3 شباب الأسبوع الماضي، يشبته في حيازتهم لمادة مخدرة أو توزيعها، وبعد تفتيش منازلهم، صادر عناصر الشرطة عددا من منتجات التدخين غير القانونية.

وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت"، فإن التحذير الذي أصدرته السلطات البريطانية، تضمن إجراء فحوصات على 30 عينة من القوارير الصغيرة خلال شهري نوفمبر وديسمير، وتبين من نتيجة هذه الفحوص أن 7 منها تحتوي مخدرات زائفة، بينما لا تحتوي أي منها على مادة تتراهيدروكانابينول، أو زيت حشيشة القنب.

ومن بين العينات الـ23 المتبقية، احتوت أحدها على نسبة عالية من التتراهيدروكانابينول، المصنف كمخدر من الدرجة الثانية.

من جانبه، صرح مايكل لينيل، الذي نسق لجنة التنبيه من المخدرات المؤلفة من عدة وكالات في مانشستر الكبرى، أن الأولاد كانوا يقدمون على مجازفة كبيرة.

وأضاف بأنهم "في حال استنشاقهم مخدرات زائفة، فهم يواجهون ردة الفعل السيئة التي رأيناها في عشرات الحوادث الأخرى على الأقل، إن تأثيرات المخدر بالنسبة إلى شخص غير معتاد على تناول المواد الاصطناعية الزائفة، هي خطيرة للغاية وغير متوقعة ويمكن أن تسبب الوفاة".

وطلب من المدارس ومراكز خدمات الشباب والمتخصصين الذين يعملون مع الفتيان في أنحاء مانشستر الكبرى، الإبلاغ عن أي حالات مشتبه فيها أخرى.

ومن بين الآثار التي قد تنطوي عليها المخدرات الزائفة، عدم انتظام في دقات القلب والضياع وجنون الارتياب (بارانويا) والهلع والأرق والهلوسة وتدهور في الصحة.

ولفتت صحيفة "ذا إندبندنت" إلى أنه في خلال العام الماضي 2018، سجلت في إنجلترا وويلز 60 حالة وفاة مرتبطة بتعاطي حشيشة القنب الاصطناعية، التي غالبا ما يتم تناولها مع الكحول أو غيرها من المخدرات.