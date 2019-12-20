مجلس الأمن الدولي يرفض اعتماد مشروع قرار روسي بشأن سوريا

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي لم يؤيد مشروع القرار الروسي بشأن تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا.

الأمم المتحدة - سبوتنيك . وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض " الفيتو " ضد مشروع قرار تقدمت به بلجيكا، وألمانيا، والكويت، لتقترح بعد ذلك مشروع قرار بديل.

وأشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي نيبينزيا، إلى أن المشروع الروسي يأخذ بعين الاعتبار الوقائع والتطورات الجديدة في سوريا.

وكان نيبينزيا قد صرح في وقت سابق اليوم بأن روسيا ستصوت ضد مشروع قرار اللجنة الثلاثية الإنسانية (بلجيكا، وألمانيا، والكويت) بشأن آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا، معتبرا أن هذا القرار الذي يتم اعتماده عاما تلو الآخر، لم يعد صالحا في ظل التطورات الجديدة التي تشهدها سوريا منذ عام 2014.

وقد صرحت الحكومة السورية، في أكثر من مناسبة، أن إدخال المساعدات عبر المعابر السورية، دون موافقتها هو خرق للمواثيق الدولية.