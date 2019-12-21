أمريكا تطلب وقفا فوريا لمد "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي"

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، دخول العقوبات ضد خطوط أنابيب "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي" حيز التنفيذ على الفور، وطالبت شركات البناء بالتوقف عن مد الخطوط على الفور.

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان نشرته وزارة الخزانة الأمريكية: "بعد أن وقع الرئيس [دونالد ترامب] في 20 ديسمبر 2019، دخلت الفقرة 7503 من قانون ميزانية الدفاع حيز التنفيذ على الفور".

وأضافت الوثيقة: "من أجل الامتثال لشروط إيقاف العمل المحددة في هذا البند، فإن الأطراف الذين قاموا عن قصد ببيع أو تأجير أو توفير السفن، التي شاركت في مد الأنابيب على عمق يزيد عن 100 قدم أو أكثر تحت مستوى سطح البحر لبناء "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي"، عليهم التأكد من أن هذه السفن توقفت فورا عن أنشطة البناء".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، على ميزانية الدفاع لعام 2020، والتي تتضمن أموالا "لمواجهة روسيا" وعقوبات ضد "التيار الشمالي-2" والمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وكان قد وافق مجلس النواب الأمريكي ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء المنصرم، على مشروع قانون الميزانية الدفاعية لعام 2020 بقيمة 738 مليار دولار، بزيادة 3 في المائة من العام الحالي.