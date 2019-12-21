كلام بوتين عن بدء الحرب يفاجئ السلطات البولندية

وكشف الرئيس الروسي حقيقة ما حدث في بداية الحرب العالمية الثانية حين ذكر في مؤتمر صحفي عقده يوم 19 ديسمبر/كانون الأول أن الجيش الأحمر (جيش اتحاد الجمهوريات السوفيتية) دخل إلى أراضي بولندا في سبتمبر/أيلول 1939 بعد أن فقدت الحكومة البولندية السيطرة على القوات المسلحة والوضع في البلد، مشيرا إلى أن الحكومة البولندية كانت قد غادرت العاصمة إلى الحدود البولندية الرومانية ولم يوجد هناك مَن يمكن مفاوضته.

وقال شينكوفسكي للصحفيين إن السلطات البولندية تحتاج إلى وقت لتناول ما أعلنه الرئيس الروسي بالتحليل. وأضاف: "أشعر بأننا نبدأ نكسب الصراع على حقيقة التاريخ" من دون أن يوضح ما هو المقصود بهذه الحقيقة.

والواقع أن رئيس الجمهورية البولندية غادر العاصمة وارسو في 1 سبتمبر/أيلول 1939 وهو اليوم الذي بدأت ألمانيا فيه هجومها على بولندا، مشعلة فتيل الحرب العالمية الثانية. وبدأت القوات السوفيتية حملة تحرير غرب أوكرانيا من الاحتلال في 17 سبتمبر عندما كانت الحكومية البولندية قد فقدت السيطرة على البلد واحتلتها ألمانيا.