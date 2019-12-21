الحرائق تحاصر مدينة سيدني الأسترالية وتصل إلى مستوى الطوارئ

وصلت ثلاثة حرائق على أطراف مدينة سيدني إلى مستوى الطوارئ وسط احتدام حرائق الغابات في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا بفعل الأوضاع المناخية السيئة.

وأفادت وكالة "رويترز" أن السلطات الأسترالية أغلقت طرق رئيسية خارج سيدني وطلبت من المواطنين تأجيل انتقالاتهم احترازا من حرائق لا يمكن التكهن بها نتيجة الرياح القوية ودرجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية.

وقال رئيس خدمات الإطفاء في المناطق الريفية بولاية نيو ساوث ويلز، في مؤتمر صحفي "إن الظروف المناخية من ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة وفرت "أجواء حرائق كارثية".

وحذرت الشرطة المواطنين من السفر على مدار اليوم حيث من المرجح إغلاق الطرق وارتفاع درجات الحرارة، فيما قالت متحدثة باسم شرطة الولاية "اليوم ليس اليوم المناسب لبدء عطلتكم".

وقال الوزير المسؤول عن خدمات الشرطة والطوارئ بالولاية ديفيد إليوت" إن ما يقرب من عشرة آلاف من أفراد الطوارئ سينتشرون في أنحاء الولاية، وهو ما سيكون أكبر انتشار على الأرجح بالولاية في حالة طوارئ."

هذا ومن المتوقع أن تشهد الأوضاع تحسنا في الأيام القادمة قبل موجة أخرى من الطقس الحار خلال نحو أسبوع.